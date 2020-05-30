Анкара, 30 мая 2020, 08:57 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 60 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 30 мая сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, беженцы пытались проникнуть на территорию Евросоюза, среди них были выходцы из Демократической республики Конго (ДРК), Афганистана, Эритреи, Мали, Нигерии и Сомали.
Все они были доставлены в специализированные учреждения, где будут ожидать решения вопроса об экстрадиции.
Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.