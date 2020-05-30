Самара, , 09:07 — REGNUM До 7 июня включительно продлили ограничительные меры в Самарской области. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение приняли по результатам обсуждения в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, прирост заражения за последние несколько дней снизился. Так, суточный темп составил 2%, а средненедельный показатель составляет 4,6%.

Архипова сообщила, что в настоящий момент не все показатели, выполнив которые можно переходить к поэтапному снятию ограничений, достигли нужных значений.

Например, коэффициент распространения инфекции составляет единицу. Но этот показатель пока не является стабильным. Количество свободных коек для зараженных этой инфекцией составляет 49,5% (при нормативе — 50%). А вот показатель тестирования людей превышает установленный норматив и составляет 133,7 на 100 тысяч населения в сутки (при нормативе не менее 70 на 100 тыс. населения в сутки), добавила она.

Помимо этого, Роспотребнадзор зафиксировал большое число выявляемых внебольничных пневмоний. В сравнении со средним показателем прошлых лет (2017−2019 годов) число пациентов с внебольничной пневмонией выросло в 4 раза.

В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора пока не видят возможности для снятия ограничений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 29 мая в регионе выявили 2485 фактов заражения коронавирусом. При этом 948 граждан справились с этой инфекцией, а 20 пациентов с COVID-19 скончались.

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