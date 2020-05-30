Москва, , 08:33 — REGNUM Количество преступлений в информационной сфере по итогам 2020 года может вырасти вдвое. Об этом 30 мая сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного для МВД.

Динамика роста IT-преступности идет по неблагоприятному сценарию. Согласно официальной статистке МВД, киберпреступность в России демонстрирует постоянный рост.

Напомним, 24 мая ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что количество компьютеров с вредоносным программным обеспечением в 2019 году сократилось на 10%.

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