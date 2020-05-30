Тюмень, , 08:33 — REGNUM В Тюменской области более 1,6 тыс. социальных работников получат «президентские» выплаты за работу в режиме повышенной готовности. Об этом сообщила заместитель директора регионального департамента социального развития Ирина Ожогина.

«Президентские» выплаты в размере 25 тыс. рублей получат социальные работники, психологи и другие соцслужб в случае невыявления у них при тестировании коронавируса, в случае заражения — 35 тысяч рублей.

Отмечается, что к «президентским» выплатам применяется районный коэффициент и не удерживается налог на доходы.

Читайте развитие сюжета: В Самарской области зафиксировали снижение прироста заражения коронавирусом