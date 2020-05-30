Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Переброска боевой авиации из России в Ливию означает, что ведётся подготовка плацдарма в этой стране, заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд. Об этом пишет газета The New York Times.

«Поддержка Ливийской национальной армии (ЛНА) и Хафтара (командующий ЛНА Халифа Хафтар — ред.) осуществляются не ради победы в войне, а ради закрепления в этом регионе», — объяснил он журналистам.

По его словам, Россия перебросился в Ливию 14 истребителей МиГ-29 и Су-24. Сейчас они находятся на военно-воздушной базе Эль-Джуфра, контролируемой ЛНА. Хэдфилд добавил, что российские самолёты еще не принимали участия в боевых действиях, однако они способны сыграть решающую роль в ливийской гражданкой войне.

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Добавим, представители России отвергают сообщения о том, что в Ливию были переброшены боевые самолёты. В самой ЛНА подобные утверждения назвали «странными».

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