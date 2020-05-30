Москва, , 08:17 — REGNUM Массовое тестирование на коронавирус необходимо проводить в тех регионах, где уже пройден пик заболеваемости. Об этом заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ им. И. И. Мечников Михаил Костинов, сообщает издание Ura.ru.

По его мнению, в регионах, где не пройден пик заболеваемости, пока рано начинать массовые тестирования. Костинов отметил, что массовое тестирование поможет властям принять организационные мероприятия.

«Важно выяснить иммунопрослойку, чтобы вычислить, сколько тех же коек нужно развернуть к осени, сколько денег на лекарства заложить», — сказал специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 мая бесплатный тест на выявление антител к коронавирусу стал доступен для всех жителей Москвы. Тест проводится в 30 поликлиниках города.

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