Амстердам, , 08:09 — REGNUM Три консультативных органа при правительстве Нидерландов рекомендует властям страны отказаться от терминов вроде «полутораметровое общество» и «новая нормальность».

Центральное бюро планирования, Бюро социального и культурного планирования и Агентство по экологической экспертизе при содействии Национального института здравоохранения и окружающей среды написали доклад о будущем карантинных мер в Нидерландах.

По мнению составителей доклада, из-за использования выражений вроде указанных может возникнуть впечатление, что речь идёт о постоянных мерах, тогда как на самом деле эти меры временные. Авторы доклады указывают, что меры, направленные на выход из карантина, не могут заключаться в том, чтобы население всегда и везде соблюдало дистанцию 1,5 метра. Население, говорится в докладе, не готово рассматривать такую ситуацию как «новую нормальность».

Кроме того, в докладе рекомендуется разрешать визиты в дома престарелых даже в случае новой вспышки коронавируса. По мнению авторов доклада, это позволит избежать «бесчеловечные ситуации», когда пожилые люди надолго оказываются лишены общества родных.