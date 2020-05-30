Амстердам, , 08:05 — REGNUM В Нидерландах с 28 мая действует запрет на перевозку норок и навоза норок. Об этом в письме нижней палате парламента сообщила министр сельского хозяйства Карола Шоутен. Поводом для такого решения стали недавние случаи заражения человека коронавирусом от норки. В Нидерландах к настоящему времени зарегистрировано два таких случая.

Посетителям норковых ферм запрещён доступ к шедам. На территории ферм они дзлхны соблюдать меры гигиены. Владелçы ферм обязаны следить за тем, чтобы кошки, собаки и фретки не могли покидать территорию фермы или проникать на неё.

Некоторые депутаты парламента высказали мнение о необходимости уничтожения поголовья норок. Министр заявила, что этот вариант станет на повестку дня в случае возникновения угрозы для здоровья животных и здравоохранения.