Санкт-Петербург, , 08:17 — REGNUM На аэродромах Западного военного округа (ЗВО), задействованных в подготовке парадов в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приступили к дезинфекционной обработке объектов и прилегающих территорий. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) округа на военных аэродромах в Ленинградской, Тверской, Воронежской, Курской областях и Карелии начали обработку зданий контрольно-диспетчерского и технического обслуживания, ангаров и стоянок военной техники, дорожек между объектами инфраструктуры аэродромов. Также проводится дезинфекция и внутренних помещений — мест отдыха, столовых, медицинских пунктов, диспетчерских и авиаремонтных мастерских.

Специальной обработке подвергается вся воздушная и наземная техника.

Для дезинфекции используются авторазливочные станции АРС-14КМ, комплекты для дезинфекции ДКВ-1 и раствор ДТС-ГК.

В ходе подготовки к авиационному параду 24 июня в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на аэродромах ЗВО планируется обработать более 80 тысяч квадратных метром помещений и территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, дезинфекционную обработку копии Красной площади в подмосковном Алабине, где возобновляются тренировки к военному параду в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проведут вернувшиеся из Италии военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

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