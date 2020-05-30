Богота, , 07:54 — REGNUM По меньшей мере 50 тонн кокаина были изъяты в рамках морской операции Orion V, сообщил колумбийский министр обороны Карлос Ольмес Трухильо 29 мая в ходе пресс-конференции.

Всего в процесс были вовлечены сотрудники правоохранительных органов и военных из 26 государств Европы и Америки. В рамках операции задержано 150 человек и 38 судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Италии арестовали шесть человек по обвинению в организации наркотрафика.

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