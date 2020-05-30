Мюнхен, Германия, , 07:52 — REGNUM Студия Realmforge назвала дату релиза Spacebase Startopia, которая станет продолжением популярной игры 2001 года. Трейлер разработчики опубликовали 29 мая на YouTube-канале Kalypso Media.

Поиграть в новый симулятор строительства космической станции геймеры смогут 23 октября 2020 года. В ролике создатели игры ответили на самые часто задаваемые вопросы и рассказали, что игроки будут делать, когда получат возможность занять виртуальный пост администратора космической базы, выполненной в форме пончика, а точнее стэнфордского тора.

Разработкой оригинальной Startopia занималась студия Mucky Foot Productions, а в качестве издателя выступила Eidos Interactive. Перед геймерами ставилась задача вернуть космическим станциям былую славу.

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