Гродно, Белоруссия, , 08:05 — REGNUM Пассажирам троллейбусов в городе Гродно в Белоруссии необходимо соблюдать масочный режим, сообщили 29 мая в пресс-службе УГП «Гродненское троллейбусное управление».

«На основании решения рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения инфекции COVID-19 в Гродненской области при проезде в общественном транспорте в обязательном порядке необходимо соблюдать масочный режим», — говорится на сайте «Гродненского троллейбусного управления».

Как сообщает издание «Вечерний Гродно», при входе в троллейбусах города появились объявления об обязательном соблюдении масочного режима пассажирами. Однако, как отметили журналисты, в одном из троллейбусов, следующего 29 мая по маршруту №7, защитной маски не было ни у кого из девяти пассажиров, присутствующих на тот момент в салоне транспортного средства, а о необходимости ношения защитной маски не было дополнительного сообщения водителя по громкой связи. Кроме того, никто не проверял наличие защитных масок у пассажиров электротранспорта. Представители СМИ также отметили, что не видели подобных рекомендаций в отношении пассажиров автобусов города Гродно.

Журналисты издания также напомнили, что накануне, 28 мая, в некоторых торговых объектах города Гродно при входе в торговые залы также появились объявления с просьбой о ношении защитных масок посетителями.

Напомним, по последним данным министерства здравоохранения Белоруссии, в республике выявлено 40 764 человека с положительным тестом на коронавирус.