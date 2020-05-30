Иркутск, , 07:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба региона, на 30 мая выявлено уже 1750 носителей коронавируса, причём 90 из них — только за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров находятся сейчас 1409 пациентов, в том числе — 706 вахтовиков. Выздоровели только 318 человек, ещё 11 — погибли, и 12 смертей носителей SARS-CoV-2 произошло от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, такой значительный рост числа новых выявленных носителей вируса связан со вспышками SARS-CoV-2 среди вахтовиков. Накануне, 30 мая, было принято решение о продлении режима безопасного поведения до 14 июня включительно.