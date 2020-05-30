Берлин, , 07:17 — REGNUM В Германии за 30 мая выявили 738 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 181 196. Также за 30 мая в ФРГ от осложнений COVID-19 скончались 39 человек. Общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, в Германии достигло 8489.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Германии выявили 741 новый случай инфицирования SARS-CoV-2. При этом в течение нескольких дней до этого число выявляемых ежесуточно новых пациентов с COVID-19 не превышало 400 человек.

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