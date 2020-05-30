Иркутск, , 07:12 — REGNUM Режим безопасного поведения продлён в Иркутской области до 14 июня. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова главного санитарного врача регионального Роспотребнадзора Дмитрия Савиных.

«Ограничительные меры в данных условиях являются вынужденными. Самоизоляция сейчас подразумевает соблюдение гражданами социальной дистанции, масочного режима в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе», — пояснил чиновник.

Дмитрий Савиных также отметил, что за последнее время значительно увеличилось число случаев распространения коронавируса внутри региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 29 мая в Иркутской области было выявлено 1660 носителей коронавируса, причём 162 из них — только за последние сутки. Показатель заболеваемости составляет 69,1 на 100 тысяч населения.

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