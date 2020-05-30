Барнаул, , 07:02 — REGNUM Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53». кандидат медицинских наук Константин Емешин принял участие в ZOOM-конференции, организованной Клубом регионов и Ассоциацией полит-консультантов. Она была посвящена оценке уровня тревожности в стране на фоне ситуации с распространением коронавируса. По его словам, из 22 задействованных в опросе городов, самым тревожным оказался Калининград, получивший 7 баллов из 9 возможных. Что касается Алтайского края, то Константин Емешин оценил тревожность региона на 3 балла. Свою оценку он аргументировал несколькими тезисами:

«Как врач могу напомнить, что к лету всегда происходит снижение «Весенних обострений». Поделился своими наблюдениями, что у себя в ТСЖ потерял многих жильцов, которые не передали показания квартирных счетчиков. Обзвонил, а оказывается многие просто покинули город и живут либо в деревнях, либо на садовых участках. Естественно у них там другие «тревоги». Отметил, что федеральные власти внесли свой вклад в снижение тревожности, поскольку многих теперь волнует не абстрактная тревога, а как им оформить в МФЦ без очереди выплаты на детей.

Похвалил нашего губернатора Виктора Томенко, что он не увлекается личными ПИАРом на этой теме, а основными СПИКЕРАМИ являются заместитель главного санитарного врача и министр здравоохранения Алтайского края. В крае нет истерии с пропускным режим, штрафами и основная масса производств работают. Имя губернатора упоминается лишь в формальных сообщения об очередном внесении изменений в его указ. А «штаб» дает ежедневно взвешенную информацию о состоянии развития эпидемии в крае», — написал алтайский общественник на своей странице Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о снижении уровня тревожности и психологическом расслаблении гражданского общества, несмотря на сохранение ограничений и даже введение нового, масочно-перчаточного режима в ряде регионов, на своей странице в социальной сети Facebook написал политолог Алексей Мухин.

По его словам, этому способствовало совещание с участием президента РФ, которое прошло 11 мая 2020 г.

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