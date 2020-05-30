Нью-Дели, , 06:55 — REGNUM В Индии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 170 тыс. и достигло 173 763 к 30 мая, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Также число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 4971 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая стая обезьян в индийском городе Мирут отобрала у лаборанта образцы крови пациентов с COVID-19. Данных о том, что опасная кровь могла быть пролита из ампул не поступало. Однако живущие рядом люди опасаются вспышки заболевания COVID-19.

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