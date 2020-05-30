Брюссель, , 06:54 — REGNUM Требования, которые должны будут соблюдать рестораны и кафе Бельгии в рамках их открытия после карантина, обнародовали бельгийские власти, 30 мая передает телеканал RTBF.

Планируется, что указанные организации смогут открыться с 8 июня. При этом им будет запрещено работать в ночное время. За одним столом разрешено усаживать не более четырех клиентов, а расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра. Запрещено обслуживание у барной стойки и использование индивидуального меню.

Кроме того, гражданин сможет попасть в ресторан только по предварительному заказу. Также посетители должны будут оставлять свои контактные данные, чтобы с ними можно было связываться.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бельгии достигло 58 061.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бельгии общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 выросло до 58061