Сеул, , 06:50 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что большая часть пациентов была выявлена в городе Пучхон на складе логистической компании Coupang, где был зафиксирован новый очаг заболевания. Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 11 441 случай заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен провести заседание чрезвычайного экономического совета, на котором будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией и ущербом для экономики, нанесенным пандемией.

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