Москва, , 06:42 — REGNUM Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко прокомментировала предложение Уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой сократить финансирование клиник, проводящих аборты, и ограничить продажу средств для прерывания беременности в аптеках. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она, в частности отметила:

«Боюсь, что такая инициатива может обернуться страшными последствиями. Не стоит рассчитывать, что она приведет к снижению числа абортов. Ведь на аборт большинство женщин толкает вовсе не их доступность, а уровень бедности и невозможности полноценного воспитания детей. Поэтому сокращение финансирования скорее приведет к увеличению кустарных абортов, что создаст дополнительную угрозу здоровью женщин и социальному благополучию семей. Медицинские учреждения должны оказывать квалифицированную помощь, а не толкать их в руки бабок-повитух.

Должна заметить, что государственные власти в последние годы, особенно в тяжелый период пандемии, стали все больше уделять внимания материальному благополучию семей с детьми. Конечно, проблем здесь очень много и их не решить в одночасье. Но абсолютно однозначно могу сказать, что только поддержка семьи и материнства могут решить проблему с абортами в нашей стране, но никак не их запрет либо ограничение в финансировании».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение сократить финансирование клиник, проводящих аборты, и ограничить продажу средств для прерывания беременности в аптеках, содержится в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой, направленном президенту России Владимиру Путину.

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