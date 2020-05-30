Чэнду, Китай, , 06:39 — REGNUM Китай вывел на запланированную орбиту два технологических демонстрационных спутника при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-11», сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Запуск был произведен в 4:13 по Пекину с космодром Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны. Данная миссия стала первой для твёрдотопливной ракеты и уже 332 миссий ракет-носителей серии «Чанчжэн».

По данным Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации, спутники были разработаны Инновационной академией микроспутников в Шанхае при Китайской академии наук и Национальной университетом оборонных технологий в столице провинции Хунань городе Чанша.

Ракета «Чанжчэн-11» имеет два метра в диаметре у основания и высоту 20,8 метров. Ее взлетная масса составляет 58 тонн. Она способна выводить спутники на низкую орбиту Земли или гелио-синхронную орбиту, сообщили в академии.