Гонконг, Китай, , 06:29 — REGNUM Китай отчитался о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг в общей сложности выявлено 1079 случаев опасной инфекции за все время эпидемии, включая четыре смертельных. Из общего числа заболевших в районе 1035 человек покинули госпитали страны по выздоровлению.

В САР Макао выявлено 45 заболевших. Все они благополучно выздоровели, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. В САР Гонконг выявлено 442 заболевших, включая семерых погибших и 420 выздоровевших.