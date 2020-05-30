Ухань, Китай, , 06:24 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

По данным на пятницу 29 мая в больница провинции находилось пять человек с диагнозом COVID-19, включая одного в тяжёлом состоянии. Всего в провинции на текущий момент зафиксировано еще три новых бессимптомных случая заражения вируса, в то время как еще девять человек были отпущены из-под карантина. Общее число бессимптомных случаев достигло 331 в провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае было зафиксировано четыре новых «импортных» случая инфицирования и ни одного местного. Больницы страны покинули еще 11 человек.

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