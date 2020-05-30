Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Протестные акции, которые начались в нескольких крупных городах США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые беспорядки, 29 мая сообщает Associated Press.

Участники беспорядков вступают в столкновения с полицией, а также устраивают поджоги и погромы. В списке городов, где фиксируются акции: Нью-Йорк, Атланта, Хьюстон, Альбукерке и Сан-Хосе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне правоохранители заблокировали Белый дом из-за начавшийся поблизости многотысячной акции протеста по случаю смерти Флойда.

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