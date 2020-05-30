Екатеринбург, , 08:35 — REGNUM В Екатеринбурге планируют отказаться от аутсоргинга машин скорой помощи в 2021 году, сообщил мэр Александр Высокинский.

О предстоящем отказе градоначальник заявил в ходе выступления с отчётов о деятельности в 2019 году перед фракцией «Единой России» в гордуме. По словам мэра, в нынешней ситуации аутсоргинг обходится дешевле, чем эксплуатация своих карет скорой, однако нужно делать переход к самостоятельности.

«Стратегически надо идти к тому, чтобы полностью машины были наши», — передаёт слова мэра Justmedia.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года в Екатеринбурге произошло массовое увольнение водителей скорой после прихода аутсорсера — компании «Феникс-логистика». Работников вынуждали оформляться как индивидуальных предпринимателей. Позже прокуратура выявила ряд нарушений у фирмы.

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