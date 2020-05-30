Анкара, , 06:17 — REGNUM Власти Турции распорядились открыть ряд мечетей в стране для посещения прихожанами, передает телеканал NHK.

Сообщается, что впервые с середины марта прихожане смогли прийти в мечети на пятничный намаз. В частности, в одной из мечетей Стамбула собрались около 1000 человек в медицинских масках. При этом власти Турции разрешили богослужения лишь в тех мечетях, где есть открытые пространства. При входе в здание у всех прихожан проверяют температуру тела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции ввели в 15 провинциях страны комендантский час на 30−31 мая. Подчеркивалось, что это последние выходные, когда из-за угрозы распространения коронавируса вводятся ограничения на передвижение граждан.

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