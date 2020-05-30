Лос-Анджелес, США, , 06:17 — REGNUM Карточная коллекционная игра Legends of Runeterra студии Riot Games вскоре получит два новых игровых режима. Об этом 29 мая сообщил журнал PC Gamer.

Первый режим — Gauntlet появится в игре одновременно с выходом первого крупного обновления, 26 июня 2020 года. Второй получит название Lab, его можно будет включить 8 июля 2020-го.

Оба режима будут менять правила игры, однако если Gauntlet основное внимание будет уделять соревновательному моменту, то Lab предложит геймерам больше экспериментов и веселья.

Релиз Legends of Runeterra состоялся 29 апреля 2020 года, Riot Games выпустила версии для операционных систем Microsoft Windows, Android и iOS. Игра распространяется в рамках бесплатной модели.

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