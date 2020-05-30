Чанчунь, Китай, , 06:10 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения, в Цзилине не выявлено ни одного нового случая заболевания опасной инфекцией вот уже шесть дней подряд. На текущий момент в регионе подтверждено 136 местных случаев инфицирования, включая два смертельных. Больницы покинуло уже 123 пациента.

Еще 11 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях региона, из них двое — в тяжелом состоянии. Все они находятся в городе Гирин. В общей сложности 1627 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, были помещены под наблюдением медиков.