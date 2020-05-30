Сан-Хосе, , 06:04 — REGNUM Запрет на пересечение границ Коста-Рики для иностранных граждан продлен на месяц до 30 июня решением властей государства, заявил министр здравоохранения страны Даниэль Салас, 29 мая сообщает Costa Rica Hoy.

Он сообщил, что это решение обосновано ситуацией с распространением коронавируса нового типа. Салас сослался на обстановку в соседней Никарагуа, где фиксируется активный рост выявленных случаев инфицирования.

В настоящее время на территории Коста-Рики подтверждено 1022 случая заражения коронавирусом и 10 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта из-за пандемии нового коронавируса в Коста-Рике было объявлено чрезвычайное положение.

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