Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Подписчики Twitch Prime в июне 2020 года получат бесплатный доступ к пяти новым играм и трофеям в Doom Ethernal. Об этом 30 мая сообщил журнал PC Gamer.

В список попали следующие проекты: Observer, Forsaken Remastered, Stell Rats, The Flame in the Flood и Project Warlock. Во все из этих игр обладатели подписки Twitch Prime смогут начать играть уже 1 июня 2020 года. Стоит отметить, что уже сейчас им доступны 22 классические игры японской компании SNK Corporation.

Twitch Prime — подписочный сервис, пользователи которого получают доступ к играм, игровым трофеям, а также доступ к фильмам и сериалам потоковой службы Amazon Prime Video, библиотеке Prime Music и другим сервисам.

