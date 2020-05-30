Лондон, , 05:50 — REGNUM Разработчики Raspberry Pi выпустили новую версию одноплатного компьютера, на которой пользователи смогут запускать более требовательные видеоигры. Об этом 30 мая сообщил журнал PC Gamer.

Этот вариант Raspberry Pi 4 стоимостью $75 оборудован 8 гигабайтами оперативной памяти, кроме того, на него установлена 64-разрядная операционная система с видеодрайвером, поддерживающим интерфейс прикладного программирования (API) Vulkan. Разработчики сообщили, что в ближайшее время они сообщат больше новостей о Raspberry Pi, касающихся этой технологии.

Raspberry Pi — это миниатюрный компьютер в виде платы, оборудованной различными интерфейсами. Изначально эта система разрабатывалась как устройство для обучения информатике. По состоянию на декабрь 2019 года в мире было продано более 30 млн этих компьютеров.

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