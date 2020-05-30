Москва, 30 мая 2020, 06:02 — REGNUM В субботу, 30 мая, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +24… +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 31 мая в Москве будет облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, +10… +12 °С.
Ветер северо-восточный, восточный 6−12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °С днём и +9… +14 °С ночью.
В воскресенье, 31 мая, днём в столице ожидается +13… +15 °С. По области +12… +17 °С. Дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °С. Местами небольшой дождь.