Каракас, , 05:47 — REGNUM Груз с гуманитарной помощью весом 12 тонн от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) прибыл в Венесуэлу из Германии, заявил заместитель министра иностранных дел по многосторонним отношениям Боливарианской Республики Александр Яньес 29 мая в эфире телеканала VTV.

По его словам, помощь демонстрирует, что диалог и дипломатические контакты способствуют сотрудничеству между Каракасом и Берлином, несмотря на разногласия между венесуэльскими и немецкими властями.

Яньес также отметил, что прибывший груз будет раздаваться в пунктах социальной поддержки венесуэльских мигрантов, которые возвращаются из других государств из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая власти Боливарианской Республики договорились с Программой развития ООН о поставках продовольствия и медикаментов в Венесуэлу за счет части хранящегося в Банке Англии венесуэльского золота.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла договорилась с ПРООН о покупке медикаментов и продуктов за золото