Белвью, США, , 05:38 — REGNUM Популярная игра Satisfactory вскоре выйдет в сервисе Steam в формате раннего доступа. Об этом 30 мая сообщил журнал PC Gamer.

Отмечается, что релиз игры в сервисе Valve состоится немного позже, чем было запланировано ранее. Изначально студия Coffee Stain хотела выпустить Satisfactory 2 в Steam июня 2020 года, однако разработчики сообщили, что они просто не успевают, и, таким образом, игра появится в библиотеке сервиса 8 июня 2020-го.

Изначально Satisfactory вышла в сервисе Epic Games Store 19 марта 2019 года. Тогда разработчики сообщили, что в течение года игра будет эксклюзивом этой платформы. Она представляет собой «песочницу» (геймерам предоставлены большие возможности по взаимодействию с открытым миром) от первого лица, в которой игрокам предлагается заниматься строительством заводов.

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