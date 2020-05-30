Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Разработчики многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone добавили в игру режим Duos. Об этом 29 мая сообщила официальная страница издательской компании Activision.

Он позволяет выступать геймерам в матчах «королевской битвы» (жанр многопользовательских игр, в конце сессий которых в живых должны остаться только один игрок или одна команда) парами. В своём блоге Activision разместила подробные описания работы нового режима и возможных тактик.

https://twitter.com/Activision/status/1266436235754475520

Ранее геймеры выяснили, что создатели Call of Duty: Warzone втайне изменили характеристики РПГ. Студия Infinity Ward ничего не сообщила в описании патча по поводу того, что радиус поражения этого оружия был уменьшен, но при этом его максимальный урон был увеличен с 150 ед. до 250 ед.

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