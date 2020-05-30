Кейптаун, , 05:22 — REGNUM В Южно-Африканской республике за прошедшие сутки выявили 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Отмечается, что это наивысший показатель количества выявленных за сутки пациентов с начала пандемии. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ЮАР достигло 29 240.

«К сожалению, мы сообщаем еще о 34 летальных случаев от осложнений COVID-19, общее число жертв достигло 611», — добавили в ведомстве.

Также с начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 15 093 человека. Их уже выписали из медучреждений. При этом в ЮАР провели 680 175 тестов на выявление коронавируса нового типа.