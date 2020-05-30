Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Студия Rockstar сделала «откат» обновления игры Grand Theft Auto IV, которое вернуло в игру некоторые музыкальные композиции и радиостанции. Об этом 30 мая сообщил журнал PC Gamer.

Разработчикам пришлось пойти на такой шаг после того, как на форуме Reddit пользователи начали массово жаловаться, что это обновление повредило файлы сохранений. Позже они сообщили, что на самом деле с сохранениями ничего не произошло и после «отката» игра вновь сможет читать файлы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиасты разрабатывают дополнение к GTA IV под названием Awesomekills Graphics, которое запускает игру на «движке» (базовая программа) GTA V. Они выложили в сеть видео, в котором игру запустили с разрешением 4K.

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