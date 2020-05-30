Красноярск, , 06:01 — REGNUM В субботу, 30 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +14… +16 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 9:00 на Театральной площади было +12 °C.

Ночью с 30 на 31 мая ожидается до +8 °C.

Скорость южного, юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 728 мм рт. ст.

В воскресенье, 31 мая, в Красноярске до +15 °C днём и до +6 °C ночью. Облачно, дождь.

В понедельник, 1 июня, в Красноярске ожидается до +16 °C днём. Ночью до +5 °C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

По информации Среднесибирского УГМС, 30 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются заморозки до —2°.