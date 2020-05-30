Пекин, , 04:54 — REGNUM За прошедшие сутки еще 11 пациентов, переболевших COVID-19 в Китае, покинули больницы страны, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 63 человека продолжают получать медицинскую помощь в Китае. Общее число переболевших опасной инфекцией достигло 78 302 человек. Все они благополучно покинули госпитали страны по выздоровлению.

Общее число заболевших достигло 82 999 человек, из них 4634 человека скончались от опасной болезни. За прошедшие сутки в стране выявлено четыре «импортных» случая инфицирования, смертей не зафиксировано.