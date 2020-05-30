Пекин, , 04:51 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового местного случая инфицирования COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, тем не менее, в стране подтверждено четыре новых «импортных» случая заболевания опасной инфекцией, из которых два — в провинции Шаньдун, один в Шанхае и один в провинции Гуандун.

Смертей от коронавирусной инфекции нового типа за сутки выявлено не было. Общее число «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев инфицирования в Китае достигло 1738 за все время эпидемии, из них 1692 человека были выписаны из госпиталей по выздоровлению, еще 46 продолжают получать медицинскую помощь. Смертей нет.