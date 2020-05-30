Бразилиа, , 04:20 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки увеличилось на 26 928 и достигло 465 166. Об этом 29 мая сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

При этом по количеству новых заражений в стране побит новый антирекорд. Кроме того, за минувшие 24 часа в Бразилии от COVID-19 скончалось 1 124 пациентов, а за все время — 27 878 больных. Еще 190 тыс. человек выздоровели.

Всего на территории Бразилии проведено 677 776 исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для эвакуации граждан РФ из Аргентины, Бразилии, Чили и Кубы на 4 июня власти РФ запланировали вывозной рейс.

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