Мехико, , 03:51 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 3 227 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 84 627. Число жертв осложнений COVID-19 в Мексике достигло 9 415. Только за 29 мая в стране скончался 371 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая Китай направил в столицу Мексики партию из 3,8 млн медицинских масок. А тем временем на мексиканской территории было зафиксировано более 80 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа.

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