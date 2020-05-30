Пекин, , 03:43 — REGNUM Национальный экзамен на знание английского языка для колледжей (CET) в Китае, намеченный на первую половину этого года, был отложен из-за коронавируса, сообщили 29 мая в Министерстве образования КНР.

Изначально экзамен был запланирован на 13 июня, теперь же он будет проводиться 11 июля и 19 сентября. Университеты и колледжи могут выбрать более раннюю или более позднюю дату сдачи теста или даже обе даты.

Регистрация на июльский экзамен стартует в середине июня, в то время как регистрация на сентябрьский экзамен начнется в начале июля, сообщили в министерстве. Отмечается также, что регистрация будет осуществляться через интернет.