Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Sony направила разработчикам требование, согласно которому игры для PlayStation 4, заявки на сертификацию которых будут поданы после 13 июля 2020 года, должны быть совместимыми с PlayStation 5. Об этом 29 мая написал журнал Eurogamer.

Отмечается, что компания предоставит создателям игр всю необходимую информацию для соответствующего тестирования, онако ответственость за реализацию требований будут нести разработчики. Игра должны будут без проблем запускаться на PS5 и иметь все те же функции, которые доступны при их запуске на PS4.

Ранее Sony объявила, что на PlayStation 5 можно будет запустить не менее 4 тыс. игр, выпущенных для PS4. Руководство компании также дало понять, что игры, выпущенные для PS5 нельза будет запустить на консоли текущего поколения.

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