Вашингтон, , 03:27 — REGNUM В сеть попала информация о возможных сроках релиза предстоящей игры Elden Ring, в создании которой принимает участие известный писатель Джордж Мартин. Об этом 29 мая сообщил портал Screen Rant со ссылкой на инсайдера.

Пользователь форума Neo Gaf, известный под ником Arctos, сообщил, что Elden Ring может выйти в четвёртом квартале 2020 года. Он сообщил, что получил эту информацию от своего знакомого, который является бывшим сотрудником Bandai Namco.

Инсайдер добавил, что игра уже практически готова, разработчикам нужно лишь оптимизировать её и доработать версии для новых консолей PS5 и Xbox Series X.

Разработкой Elden Ring занимается студия FromSoftware (Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls), она анонсировала эту игру в 2019 году на выставке E3. По имеющейся информации, в проекте участвуют геймдизайнер Хидэтака Миядзаки и Джордж Мартин.

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