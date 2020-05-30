Сямэнь, Китай, , 03:20 — REGNUM Новый грузовой авиамаршрут, соединяющий город Сямэнь на юго-востоке Китая с испанской Валенсией, был запущен 29 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Чартерный грузовой рейс будет перевозить товары электронной коммерции и медицинские грузы вроде лицевых масок и перчаток против COVID-19. Первый самолет вылетел из Международного аэропорта «Гаоци» в Сямэни в Валенсию около 1:45 по местному времени.

Как сообщил перевозчик, грузовой рейс будет работать в чартерном режиме первые несколько месяцев, после чего перейдет на регулярные рейсы. В компании сообщили, что маршрут призван обеспечить развитие сямэньского логистического центра международной электронной коммерции и освоить европейский рынок.

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