Шэньчжэнь, Китай, , 03:15 — REGNUM Новый грузовой авиамаршрут крупнейшего китайского авиаперевозчика China Southern Airlines, связывающий южный китайский город Шэньчжэнь с городами США будет запущен 31 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Рейс соединит один из крупнейших городов китайской провинции Гуандун на юге страны Шэньчжэнь с американскими городами Анкоридж и Чикаго. Рейс станет первым регулярным межконтинентальным грузовым между Шэньчжэньским международным аэропортом «Баоань» в этом году и первым регулярным межконтинентальным грузовым между Шэньчжэнем и Чикаго.

Первый самолет должен привезти почти 90 тонн поставок для борьбы с эпидемией нового коронавируса в США, включая медицинские маски, электронные термометры и защитные костюмы, произведенные предприятиями района Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао.

Рейс будет летать три раза в неделю — по средам, пятницам и субботам. В компании авиаперевозчика China Southern Airlines заявили, что уже было перевезено более 470 тонн противоэпидемиологических грузов из Шэньчжэня в Сидней, Мельбурн, Дубай и Манилу.