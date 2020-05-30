Шанхай, Китай, , 03:00 — REGNUM Национальный выставочный и конференц-центр (NECC) Шанхая, где проходит Китайское международное импортное Экспо (CIIE), как ожидается, возобновит проведение мероприятий начиная с 1 июля спустя несколько месяцев простоя из-за эпидемии нового коронавируса, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

«На фоне эпидемии, выставочная сфера стала одно из тех, что раньше других приостановили свою деятельность и для которых тяжелее всего возобновить работу», — заявил президент NECC Тан Гуйфа.

По словам Тана, выставочный сектор может возобновить работу уже в этом месяце, однако подготовительные работы потребуют время, поэтому открытие первой после карантина выставки намечено на 1 июля.

«На июль и август обычно приходится сезон затишья в индустрии, нов этом году, на эти месяца придется выставочный пик беспрецедентного масштаба», — заявил Тан.

Центр сократил или отменил плату для 119 коммерческих компаний и строительных арендаторов для того, чтобы снизить влияние пандемии нового коронавируса на компании, которые намерены представить свою продукцию на выставках. Уже более 1400 компаний со всего мира подали заявку на участие в третьей CIIE, которая запланирована на ноябрь. Более 80% от запланированных выставочных мест было забронировано.