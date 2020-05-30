Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Студия Larian выложила в сеть тизер-трейлер предстоящей Baldur's Gate 3, в котором показан игровой процесс. Ролик был опубликован 29 мая на Twitter-странице компании.

Разработчики сообщили, что в июне 2020 года они будут рассказавывать поклонникам франшизы о своём проекте. Первую порцию информации создатели игры выдадут 6 июня 2020 года в рамках онлайн-мероприятия GuerrillaCollective.

https://twitter.com/larianstudios/status/1266427963278589952

Ранее менеджер Larian Studios Майкл Даус сообщил, что на этом же онлайн-форуме компания сделает несколько анонсов, касающихся серии игр Divinity. Он также сказал, что пока студия не планирует выпускать новую игру, однако сейчас работает над неким проектом, касающимся Divinity: Original Sin 2 и героев этой игры.

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