Москва, , 02:38 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики США в 2019 году достигли договорённости о порядке учёта и контроле ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами, говорится в годовом отчёте компании «Атомэнергопром» (входит в «Росатом»).

Административная договоренность подписана сторонами в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве России и США в области мирного использования атомной энергии, заключённого в 2008 году.

«Документ определяет порядок учета и контроля ядерных материалов с американским «кодом обязательств», поступающих на предприятия российской атомной отрасли», — говорится в отчёте.

Под ядерным материалами, в соответствии с межправсоглашением, понимаются природный, обедненный и обогащенный уран, а также облученный уран (в том числе в качестве отработавшего ядерного топлива). Договорённость позволит партнёрам «Росатома» ввозить материалы для переработки и последующей передачи по договорам с третьими странами, в том числе американским заказчикам.

Предполагается, что документ позволит приступить к практической реализации нескольких направлений двустороннего сотрудничества.

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